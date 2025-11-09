Haberler

Kuşadası'nda Uluslararası CrossFit Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Uluslararası CrossFit Şampiyonası'na 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. İki gün sürecek organizasyonda sporcular, çeşitli branşlarda parkurlarda yarışarak dayanıklılıklarını test edecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Uluslararası CrossFit Şampiyonası başladı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyona 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Kuşadası, Uluslararası CrossFit Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. 2017 yılından bu yana Kuşadası'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Sporcular olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda, Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için çiftler halinde yarışıyor. İki gün sürecek olan organizasyonda, dayanışma ve takım ruhuyla hareket eden sporcular, vücutlarının limitlerini zorlayacak.

Organizasyon hakkında bilgi veren CrosFit Uzmanı Deniz Işık, "Sporcular burada kendilerini test edecek. Güç, dayanıklılık, kişisel beceri ve takım halinde çalışmayı gerektiren her şey parkurlarda mevcut. Genel bir kondisyon sporu olan CrosFit, sürekli değişken, yüksek yoğunlukta yapılan fonksiyonel hareketler bütünüdür. CrosFit ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir spor dalı olmaya başladı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
