Haberler

Kuşadası'nda Futbol Maçı Sonrası Kavga Çıktı

Kuşadası'nda Futbol Maçı Sonrası Kavga Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor arasında oynanan futbol maçının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Jandarma, kavga eden oyuncuları ayırdı.

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor arasında oynanan futbol maçının ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Süper Amatör Lig'de Söke ilçesinin Bağarasıspor takımı, Kuşadası'nın Güzelçamlıspor ekibinin konuğu oldu. Üç kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Bağasıspor 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı taraftarların da sahaya girerek karıştığı kavgada, futbolcuları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga, maçı izlemeye gelen tribündeki taraftarlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti