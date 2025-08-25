Kuşadası 1923 Spor'un logosu gündem oldu

Kuşadası 1923 Spor'un logosu gündem oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın yeni ekiplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez mücadele edecek. Kulübün logo tasarımı ve renkleri, İtalyan devi AC Milan'a benzetildi.

Futbolda yeni sezonda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın'ın yeni ekiplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logosuyla dikkat çekti.

MILAN'IN LOGOSUNA BENZETİLDİ

Geçen sezon Aydın Süper Amatör Lig'i şampiyon Aydınspor'un ardından ikinci sırada bitiren Ovaeymirspor'un Bölgesel Amatör Lig'e katılım haklarını satın alan Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logo tasarımı ve renkleriyle İtalya'nın dev ekibi AC Milan'ı örnek aldı. Kuşadası temsilcisinin kırmızı, beyaz ve siyah renginin yanı sıra logonun tasarımı da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Milan'a çok benziyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ege temsilcisinin bu logosu sosyal medyada gündem oldu. Birçok futbolsever, Kuşadası 1923 Spor Kulübü'nün Milan ile tıpatıp aynı olduğunu vurguladı.

İşte o logo;

Kuşadası 1923 Spor'un logosu gündem oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.