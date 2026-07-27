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Minik Güreşçilerden Ankara'da Büyük Başarı

Minik Güreşçilerden Ankara'da Büyük Başarı
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Ankara'da düzenlenen Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ve Kuşadası'nı temsil eden sporcular, U-9, U-11, U-12 ve U-13 kategorilerinde şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük gibi önemli dereceler elde ederek büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası, 23-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı ve Kuşadası ilçesini temsilen mindere çıkan sporcular, farklı yaş ve kilo kategorilerinde önemli dereceler elde ederek gurur yaşattı.

U-9 yaş kategorisinde 47 kg'da mücadele eden Miraç Yağız Topal Türkiye şampiyonu olurken, 30 kg'da mücadele eden Mehmethan Miraç Uzlaş Türkiye üçüncüsü, 24 kg'da mücadele eden Miraç Aytunç Koca ise Türkiye beşincisi oldu.

U-11 yaş kategorisinde 52 kg'da mücadele eden Ege Özdikici Türkiye üçüncülüğü elde etti. U-12 yaş kategorisinde 52 kg'da mindere çıkan Ali Çakmak Türkiye ikincisi olurken, U-13 yaş kategorisinde 68 kg'da mücadele eden Muhammed Emin Özkay Türkiye üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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