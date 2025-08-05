Kuruluş Osman Oyuncularından Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'ne Ziyaret

Kuruluş Osman Oyuncularından Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruluş Osman dizisinde Ayaz Alp karakterini canlandıran Özgür Akar ve Davut Bey karakterinin sahibi Davut Şengül, Manisa Muaythai Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından Ayaz Alp karakterine hayat veren Özgür Akar ile Davut Bey karakterini canlandıran Davut Şengül, Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Davut Şengül, aynı zamanda uzak doğu sporları ustası ve geleneksel Türk yayı yapımı alanında da tanınan bir usta olarak biliniyor. 30 yılı aşkın süredir eğitim merkezi sorumlusu ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış ile dostlukları bulunan Şengül ve Akar, Denizli'de katıldıkları bir program dönüşünde İstanbul'a geçmeden önce Manisa'daki dostlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya gelen oyuncular, genç sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonunda sporcularla hatıra fotoğrafları çektiren oyunculara, merkez sorumlusu Antrenör Ediz Barış teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı! Araç kaldırılınca ölü sayısı arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.