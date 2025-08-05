Kuruluş Osman Oyuncularından Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'ne Ziyaret

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından Ayaz Alp karakterine hayat veren Özgür Akar ile Davut Bey karakterini canlandıran Davut Şengül, Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Davut Şengül, aynı zamanda uzak doğu sporları ustası ve geleneksel Türk yayı yapımı alanında da tanınan bir usta olarak biliniyor. 30 yılı aşkın süredir eğitim merkezi sorumlusu ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış ile dostlukları bulunan Şengül ve Akar, Denizli'de katıldıkları bir program dönüşünde İstanbul'a geçmeden önce Manisa'daki dostlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya gelen oyuncular, genç sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonunda sporcularla hatıra fotoğrafları çektiren oyunculara, merkez sorumlusu Antrenör Ediz Barış teşekkür etti. - MANİSA