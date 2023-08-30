Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun-Havza Etabı Başladı

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda pedallar, Samsun'dan çevrilmeye başladı

Ersin DEMİR / SAMSUN,(DHA)- Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun-Havza etabı ile başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Tütün İskelesi önünden start aldı. 4 etaptan oluşan bisiklet turunun sonunda sporcular Ankara'ya ulaşacak: Turun ilk etabı olan Samsun-Havza etabının startını ise Samsun Valisi Orhan Tavlı verdi. 100 bisikletçinin 600 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' Havza, Amasya, Çorum, Çankırı'nın geçilmesinin ardından, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca, çocuklara yönelik sembolik bir bisiklet turu da gerçekleştirildi. Minik pedalların Sevgi Gölü'nden başlayan 1 kilometrelik parkuru, Tütün İskelesi'nde son buldu.

Kurtuluş yolu Bisiklet Turu'nun start programına, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra; AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.