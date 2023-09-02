Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Ankara'ya Doğru Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğiyle düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet turunun Çankırı-Ankara etabı sürüyor. Bisiklet turunun son etabı için Çankırı'dan start alan sporcular, Kahramankazan ilçesine ulaşmak için 45 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Şabanözü ilçesine ulaştı. Sporcular, Şabanözü'nün ardından Ankara'ya doğru pedal çevirmeye devam ediyor.