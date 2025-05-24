Kürşat Daloğlu: "İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim"

Kürşat Daloğlu: 'İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim'
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıdaki oyunda sorumluluğu üstlendiğini ve hatalarının farkında olduğunu belirtti. Maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü ifade eden Daloğlu, daha iyi sonuçlar almak için çaba göstereceklerini söyledi.

- Kürşat Daloğlu: "İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, Kasımpaşa maçının ardından, "İkinci yarıdaki oyunda sorumlu ve hatalı olan benim" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 44'e yükseltirken, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Daloğlu, "Bana verilen şans için başkanımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmaya çalıştım. Ben altyapı koordinatörüyüm. Türk futboluna bir çok oyuncu kazandırma hedefim var. Gaziantep'e hizmet etmek benim için onurdur. Maçın ilk yarısında Kasımpaşa'yı analiz etmiştik. Buna göre oynadık ve bunu başardık. Hata bende, devre arası keşke kanatları kapatsaydım. Bu hatayı kendimde görüyorum. Her hata bir ders, ne hata biter, ne ders" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
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