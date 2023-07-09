Kürekte Gençler Türkiye Kupası Ankara'da Sona Erdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonun erkek ve kadınlar klasmanında; 15, 17 ve 19 yaş altında kıyasıya süren mücadelelerin ardından kupalar sahiplerini buldu. Fenerbahçe dört, Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer kupa kazandı.
Kürekte Gençler Türkiye Kupası, Ankara'da sona erdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonun erkek ve kadınlar klasmanında; 15, 17 ve 19 yaş altında kıyasıya süren mücadelelerin ardından kupalar sahiplerini buldu.
Organizasyon sonunda Fenerbahçe dört, Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer kupa kazandı.
Sonuçların ardından takımlar şu şekilde sıralandı:
19 yaş altı genç erkekler:
1- Fenerbahçe - 620
2 - Galatasaray - 460
3 - Van Edremit Kürek - 66
19 yaş altı genç kadınlar:
1 - Fenerbahçe - 470
2 - Galatasaray - 360
3 - Şişecam Spor Kulübü - 98
17 yaş altı yıldız erkekler:
1 - Fenerbahçe - 586
2 - Galatasaray - 440
3 - Adana Gençlik ve Spor - 188
17 yaş altı yıldız kadınlar:
1 - Galatasaray - 250
2 - Fenerbahçe - 240
3 - Şişecam Spor Kulübü - 50
15 yaş altı küçük erkekler:
1 - Fenerbahçe - 270
2 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 138
3 - Galatasaray - 100
15 yaş altı küçük kızlar:
1 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 200
2 - Anadoluhisarı Kürek - 100
3 - Adana Gençlik ve Spor - 100
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023