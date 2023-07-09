Kürekte Gençler Türkiye Kupası Ankara'da Sona Erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonun erkek ve kadınlar klasmanında; 15, 17 ve 19 yaş altında kıyasıya süren mücadelelerin ardından kupalar sahiplerini buldu. Fenerbahçe dört, Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer kupa kazandı.