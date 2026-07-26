Kur’an kursu öğrencileri sporla buluştu

Sivas'ta Hasan Aksu Camii Kur'an Kursu öğrencileri, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen parkur yarışmalarında hem eğlendi hem de sportif yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz döneminde Kur'an kurslarına devam eden çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Aksu Camii Kur'an Kursu öğrencileri için Taha Akgül Spor Salonu'nda parkur yarışmaları gerçekleştirildi.

Çocukların hem eğlendiği hem de fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu etkinlikte, öğrenciler hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren ve etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya verildi.

Madalya töreninde ödüller, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban ile Sicil, Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı