KuPS Teknik Direktörü Nuutinen, Trabzonspor'a karşı savunma yapmayacaklarını açıkladı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'da teknik direktör Miika Nuutinen, "Yarınki maçın kırıcı bir maç olacağına inanıyorum. Savunma yapmayacağız." dedi.

Nuutinen, maçın oynanacağı Tammelan Stadı'nda takım kaptanı Petteri Pennanen ile basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'un kuvvetli ve çok iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten Nuutinen, "Boş alanı çok iyi kullanan, çok hızlı, tempoyla futbol oynayan bir ekip. Yarın bir şekilde onları durdurmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Fakat kendilerinin kalitesi ortada. Birçok dünya çapında oyuncuları var. O yüzden yapacak tek şeyimiz var. O da yarın oyuna biraz daha odaklanıp elimizden gelen en iyi sonucu almak." diye konuştu.

Miika Nuutinen, Muhammed Salah gibi bir oyuncuya karşı oynayacaklarına ilişkin soru üzerine, "Bu soruyu zaten bekliyordum. Salah, çok kuvvetli bir oyuncu. Elbette bizim de bir planımız var. Onu durdurabilmek, diğer oyuncuları rahatlatabilmek açısından, maçın da rahat bir şekilde gidebilmesi için ona uygun bazı yöntemlerim var. Onu durdurabilmek için uygun oyuncular ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçının genç bir teknik direktör olarak kendisini kanıtlaması açısından fırsat olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan 35 yaşındaki teknik adam, "Elbette öyle ama benim o kadar yoğunluğum var ki bunu düşünecek, hayal kuracak zamanım yok. Bu fırsatı değerlendirmek önemli tabii ki. Ben tamamen maçlara odaklanmış şekilde çıkıyorum. Daha böyle bir hedefim, hayalim olduğu konusunda düşünemedim." şeklinde görüş belirtti.

Nuutinen, karşılaşma ile ilgili, "Yarınki maç çok kırıcı bir maç olacak. Savunmaya yönelik değil, saldıracağız, tam oynayacağız. Bizim ligdeki gibi yapmayacağız. Tamamen galibiyet için çok kuvvetli bir maç olacağına inanıyorum. Yarınki maçın kırıcı bir maç olacağına inanıyorum. Savunma yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pennanen: "Güzel bir maç olacak"

Petteri Pennanen ise karşılaşmaya güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Güzel bir maç olacak. Stadyum dolu, bütün biletler satılmış. Güzel futbol, güzel maç olmasını temenni ediyorum." dedi.

Pennanen, misafir takım taraftarlarının tribünde daha fazla yer almasının beklenmesine ilişkin, "Yarın bizleri desteklemek için de bilet satın alanlar vardır. Umarım gelecekte yine yüksek kaliteli takımlar gelir ve bizleri de desteklemek için seyirciler bilet alır. Yüksek kaliteli maçlar oynarız." diye konuştu.

Petteri Pennanen, Türkiye ligini takip ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye süper bir futbol ligine, futbol kapasitesine sahip bir ülke. Sürekli gelişen, büyüyen ve yıldızlar çıkaran bir ülke. Çok güzel bir şey onları seyretmek. Yarınki takımı maça çıktıktan sonra fark edeceğiz ama tabii ki böyle iyi, kaliteli, yüksek kapasiteli bir takımla oynamak da bambaşka. O da ayrı bir heyecan, ayrı bir yarış. Elimizden geldiğince yarınki maça odaklanacağız. Güzel bir takım var karşımızda, o tartışılmaz. Türkiye'deki ligleri de takip ediyorum. Çok güzel bir futbol sevdası var orada."

Tammelan Stadı'nın zemininin suni çim olduğuna değinen Pennanen, "Yavaş yavaş çim eskidi. Şampiyonlar Ligi maçlarını bile burada oynamak zorunda kalıyoruz. Umarım bu düzeltilir, yenilenir ve öyle oynanır. Elimizden geleni yapacağız. Bu saatten sonra herhangi farklı bir şey yapmak için zaman yok. Yarınki maça çıkıp elimizden gelenin en iyisin yapıp en iyi şekilde temsil etmeye, başarılı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA