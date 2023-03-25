Kuntz'un sonunu getirecek iddia! A Milli Takım'da oruç krizi çıktı, futbolcular kazan kaldırdı

A Milli Takım'da çok sayıda oruç tutan futbolcunun Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kendilerine karşı tutumlarından rahatsız olduğu, teravih namazı saatinde ekstra idman koyması sebebiyle şikayetçi olduğu iddia edildi.

A Milli takım forması giyen ve Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan oyuncular Stefan Kuntz'un tutumlarından dolayı şikayetçi olduğu iddia edildi.

TERAVİH NAMAZINDA İDMAN

61 Saat'in haberine göre; Oyuncuların teravih namazına gitmek istediği saate analiz ve ekstra oyun koyan Kuntz'un bu davranışı oyuncuların morallerini altüst etti.

Trabzonsporlu Abdülkadir ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın bu sebeple maç kadrosuna alınmadığı iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da bu nedenden ötürü yedek kaldığı iddialar arasında. A Milli Takım'dan söz konusu iddialarla ilgili açıklama bekleniyor.

"ÇOK SAYIDA OYUNCU VAR"

Kuntz, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Kulüp içinde belki 3-4 kişi oyuncu oruç tutuyor. Fakat Milli Takım düzeyince birçok oyuncuyla beraber olunca takıma etkisi biraz daha fazla oluyor" açıklamasını yapmıştı.