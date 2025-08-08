Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası Başlıyor

Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası Başlıyor
Kumluca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası'na 63 takım katılacak. Turnuva, 11 Ağustos'ta başlayacak ve 30 Ağustos'ta sona erecek.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası"na 9'u kadınlardan kurulu 63 takım katılacak.

Kura çekiminin gerçekleştirildiği 20 gruptaki organizasyon, 11 Ağustos Pazartesi günü Günay Sahil Tesisleri'nde, yaş ortalaması 60 olan "Goca Herifler" takımı ile yaş ortalaması 16 olan "Kumluca Voleybol Plaj" takımlarının mücadelesiyle başlayacak.

Turnuva, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, plaj voleybolu turnuvası ile birleştirdiklerini belirterek, bölge halkını ve ziyaretçileri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Spor
