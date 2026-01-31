Haberler

Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş

Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek küme düşme hattından çıktı.

  • Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında İkas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.
  • İkas Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak küme düşme hattından çıktı.
  • Kasımpaşa, İkas Eyüpspor'un küme düşme hattından çıkmasıyla küme düşme hattına girdi.

Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor, 3-1'lik skorla kazandı.

EYÜPSPOR'DAN KRİTİK GERİ DÖNÜŞ

Devreye 1-0 geride giren konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Prince Ampem attı. Alanyaspor'un tek golü 3. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e çıkaran Eyüpspor, küme düşme hattından kurtuldu. Kasımpaşa, küme düşme hattına giren takım oldu. Corendon Alanyaspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Sakarya'da durdurulan otomobilin her yerinden kaçak göçmen çıktı

Polis bile gözlerine inanamadı! Aracın her santiminden onlar çıktı
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu