Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş

Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor, 3-1'lik skorla kazandı.

EYÜPSPOR'DAN KRİTİK GERİ DÖNÜŞ

Devreye 1-0 geride giren konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Prince Ampem attı. Alanyaspor'un tek golü 3. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e çıkaran Eyüpspor, küme düşme hattından kurtuldu. Kasımpaşa, küme düşme hattına giren takım oldu. Corendon Alanyaspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.