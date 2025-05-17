Küme düşen Hatayspor'dan 5 gollü şov

Süper Lig'in 36. haftasında ligden düşmeleri daha önce kesinleşene Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor, 5-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 61. dakikada Bilal Boutobba, 26 ve 37. dakikada Jonathan Okoronkwo, 56. dakikada Joelson Fernandes kaydetti.

23 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor, ligde 23 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, lig ikincisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.