Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Kulüpler Birliği olarak Hatayspor ve Gaziantep FK'nin tüm mali yükünü karşılayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK'NİN TÜM YÜKÜNÜ BİZ SIRTLAYACAĞIZ"

Depremden en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Hatayspor ve Gaziantep'in mali yükünü sırtlayacaklarını belirten Ali Koç, "Hatayspor ve Gaziantep Fk'nin tüm mali yükünü biz sırtlayacağız." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"YARDIM AMAÇLI MAÇ TEKLİFLERİ GELİYOR"

Öte yandan Gaziantep FK ve Hatayspor'a destek amaçlı birçok uygulama düşündüklerini belirten Koç, "Yurt dışı federasyonlardan ve büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Aramızda turnuva yapılabilir mi onları da konuşuyoruz." dedi.