Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı - Haberler

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Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ülker - Spor
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Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı.TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı. Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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