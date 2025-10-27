Haberler

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye Bahis Hesaplı Hakemler İçin Çağrı

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye Bahis Hesaplı Hakemler İçin Çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kulüpler Birliği, aktif bahis hesapları olan hakemler hakkında disiplin süreçlerinin başlatılmasını talep ederek Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu konudaki çalışmalarını destekleyeceğini açıkladı. 371 hakemin bahis şirketlerinde hesabı olduğu tespit edildi.

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemler hakkında gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını talep etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı "profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi." bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte, Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz.

Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte, her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

Bu çerçevede;

Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını,

Kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet Savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini, önemle talep ediyoruz.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.