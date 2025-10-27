Kulüpler Birliği'nden TFF'ye Bahis Hesaplı Hakemler İçin Çağrı

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemler hakkında gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını talep etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı "profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi." bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte, Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz.

Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte, her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

Bu çerçevede;

Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını,

Kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet Savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini, önemle talep ediyoruz.

Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL