Kulüpler Birliği Başkanı Doğan, Türk futbolu için faydalı işler yapacaklarına inanıyor Açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleştirilen çalıştayın verimli geçtiğini ve Türk futbolu için faydalı işler yapacaklarını söyledi.

Rixos Tersane Hotel'de yapılan ve kulüp başkanları ile yöneticilerin katıldığı çalıştayda Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalıştayda altyapı organizasyonlarına değinildiğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Özellikle oyun kalitesinin artırılması konusu detaylı olarak konuşuldu. Süper Lig futbolcu uygunluğu konuları, yaş, yabancı sınırı hakkında kulüp başkanlarının ve profesyonellerin görüşleri alındı. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı ve bundan sonra da düzenli olarak her ay yapmayı kararlaştırdığımız bir toplantı oldu. İlk bölüm bence çok verimli geçti. Dört büyük kulübümüzün başkanı da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. Çok olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız." diye konuştu.

Detaylı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Biten gündemlerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Yani ne yapıldı? Bundan sonra ne yapılacak ve Türkiye Futbol Federasyonuna bu konu hakkında öneri olarak ne verildi? Bunları net olarak hem yazılı hem de sözlü olarak sizlerle paylaşacağız." dedi.

Yabancı hakemlerin maç yönetmesiyle ilgili bir konunun konuşulmadığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti:

"Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Sizlerin de bizlerin de halkın da bir güven problemi olduğu net. Bunu söylememe gerek yok. Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani kimsenin hakkında şu yok. Hani bunlar gitsin, o gelsin, bu gitsin konusu değil. Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bu işi kökünden nasıl değiştirebiliriz? Bu güvenin sürekliliği nasıl bir hale getirilebilir? Bunlar konuşuluyor."

Şirketleşme konusu

Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de şirketleşmeye gidilmesi konusunun da gündemde olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce de Kulüpler Birliğinin gündeminde olan şirketleşme konusu da var. Mesela içeride az önce Almanya modeli detaylı olarak kulüp başkanlarına anlatıldı. Profesyonellere anlatıldı. Bununla alakalı tabii kulüp başkanlarının ister istemez aklında bazı sorular var. Kulüplerimizde de sürekli başkanların, yönetimlerinin değişiklikleri söz konusu oluyor. Başka bir şeyler de ortaya çıkabiliyor. Tüm bunlar değerlendiriliyor şu anda ama tabii kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Bu genel problemlerin giderilmesi yani yönetimler taraftarlarına karşı sıkıntı yaşıyor, camialarına karşı sıkıntı yaşıyor. Basın mensuplarıyla karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla genel bir problem olduğu net. Bu iyi niyetle nasıl çözülebilir, kulüpler bu işin neresinde olabilir, bunları tartıştık."

Her ay düzenli olarak çalıştayı yapmayı planladıklarını ifade eden Doğan, "Şahıs olarak kimseyle kulüplerin bir işi yok. Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve huzurlu ortamın sağlanması, güven duygusunun sağlanması. X ile, y ile alakalı konuşmak istemiyorum. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim. Birçok kulübümüz de bu konuyla alakalı açıklamasını zaten daha önce yaptı. Bu açıklamanın altında yatan asıl şey bu işin düzelmesi. Yoksa herhangi bir kulübün herhangi bir şahısla bir işi olamaz. Tüm kulüpler, iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Kötü zemin ve tribün doluluğu

Başkan Ertuğrul Doğan, toplantıda kötü zemin ve tribün doluluğuyla ilgili konuların da konuşulduğunu aktardı.

Doğan, birçok statta zeminlerin kötü olduğunu belirterek, "Zemin ve tribün konusu detaylı olarak konuşuldu. Yani topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz çok kötü. Zaten televizyonlara da yansıyor. Dolayısıyla burada belki ortak firma belirleyip tüm Türkiye'de kontrolün tek bir yerden sağlanması için bugün çeşitli görüşler verildi. Konuşulan firmalar da var. Onlar da raporunu verdi. Bunların bir sonraki toplantıda çözülmesi lazım." şeklinde konuştu.

Başkan Ertuğrul Doğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yayın gelirlerinin artırılması önümüzdeki çalıştay konuları içerisinde var. Toplantıyı tahminen kasım ayının üçüncü haftası gibi herhalde yapmayı planlıyoruz. İşin içine kulüp profesyonellerinin de katılması çok iyi oldu. Kulüp başkanlarının genel olarak çoğu iş adamı. Dolayısıyla bizim futbolu teknik anlamda bilenler kadar bilmemiz mümkün değil. Tabii ki tecrübelerimiz var, bazı şeylerden anlıyoruz ama futbolun yönetilmesi için, futbolu bilen, futbolun içinden gelen teknik, taktiği bilen insanların, sistemi bilen insanların bu işin içinde olması lazım. Herkesten farklı güzel fikirler geldi. Danışma Kurulu ile ilgili konu tekrar gündeme geldi. Bence de bir an önce bunun sonuçlanması lazım. Benim de Kulüpler Birliği olarak seçimden sonraki ilk toplantım sayılabilir. Bunun üçüncü toplantıya kalmasını istemiyorum. Zaten profesyonellerin yaptığı bir çalışma var. Hukuk kurulu belirlendi. Onlar atandı. Mali konularla ilgili bir kurul var. O da atandı. Bir an önce bununla alakalı da içeride kulüplere bu işi Kulüpler Birliği adına raporlayacak birinin olması lazım. Bir kurulun olması lazım."