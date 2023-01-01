Kulübü ışığı yaktı! Trabzonspor'un eski golcüsü Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Alman ekibiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Leipzig'in de kadrosunda düşünmediği yetenekli futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun yerine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Vincent Aboubakar'ın sarı-lacivertlilere geleceği konuşulurken, Kanaryanın peşinde olduğu yıldızın Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.

JESUS İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetimden 4 transfer istediği ve bu bölgeler arasında önceliğinin stoper ile forvet hattı olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda hareket etmek isteyen yönetimin ilk hedefi ise bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth.

HEM ABOUBAKAR HEM SÖRLOTH

Savunma takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile çözecek olan sarı-lacivertlilerde forvet için ise gündeme Vincent Aboubakar gelmişti. Kamerunlu yıldız için görüşmelerini sürdüren Kanarya, Trabzonspor'daki performansıyla bir dönem Türkiye'yi sallayan ve gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için de harekete geçti.

LEİPZİG YEŞİL IŞIK YAKTI

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için girişimlerine başlayan Fenerbahçe, oyuncunun bonservisinin bulunduğu Leipzig ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı. Norveçli golcüyü bonservisiyle göndermek isteyen Leipzig'in Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı ve ayrılığa çok yakın olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI GÖZ DOLDURMUŞTU



Alexander Sörloth 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 33 gol, 11 asistlik istatistik yakalamıştı. 27 yaşındaki golcü o sezon sonunda 20 milyon euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.