Kulu'da Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Kulu Belediyespor Stadyumunda Hiking Doğa yürüyüşü ve Spor Kulübü tarafından çocuklara yönelik Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenlikde çocuklara 200 adet uçurtma dağıtıldı. Dağıtılan uçurtmalar çocuklar ve aileleri tarafından uçuruldu. Palyaçolar da şenliğe renk katarken, çocukların yüzünü güldürdü. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da uçurtma şenliğine katılarak çocuklarla uçurtma uçurup, sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Canpolat tarafından programı organize eden ve destek olanlara teşekkür belgesi verildi. - KONYA