Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10 farklı branşta düzenlediği turnuva kapsamında gerçekleştirilen yüzme yarışlarına 5 takımdan 163 sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel 10 farklı branşta düzenlediği turnuva kapsamında yüzme yarışları gerçekleştirildi. Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen 9-10 Yaş Yüzme Yarışlarına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcular ve aileleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Pamukkale Üniversitesi Spor Kulübü, Su Dünyası Spor Kulübü ve Denizli Yüzme Spor Kulübü olmak üzere 5 kulüpten 163 sporcunun yer aldığı yarışlarda kulaçlar Cumhuriyet'in 100. yılı için atıldı. Başkan Zolan'ı sevgi gösterileri ile karşılayan çocuklar Türk bayraklarını ellerinden bırakmadı. Bir süre müsabakaları izleyen Başkan Zolan ve İl Müdürü İlman yarışlara katılan sporculara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anı madalyası verdi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenledikleri yarışlara katan herkese teşekkür etti. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını daha da anlamlı hale getirmek için birçok branşta turnuva düzenlediklerini belirten Başkan Zolan, "Çocuklarımız, gençlerimiz maşallah pırıl pırıl. İnşallah sizler Cumhuriyetimizi daha ileri, daha güzele götüreceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Cumhuriyeti zaten gençlerimize emanet etmiştir" dedi. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Zolan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlman da Cumhuriyet'in 100. yılını kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle coşku içinde kutladıklarını belirterek, "Spor ve sporcunun her zaman yanında yer alan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a şükranlarımı arz ediyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ