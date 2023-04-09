Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Ak Parti'den Antalya 7. sıradan milletvekili adayı oldu.

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kuddusi Müftüoğlu, Ak Parti'nin Antalya'dan 7. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Uzun yıllar Türk futboluna hakem olarak hizmet veren ve FIFA kokartı da takan Müftüoğlu, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmıştı.

9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Kuddusi Müftüoğlu, İngilizce, Almanca ve Fince bilmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor