Küçükköyspor’dan yetişen Ahmet Cemil Güren, Trabzonspor’da ilk kez forma giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin önemli spor kulüplerinden Küçükköyspor'da futbola başlayan 18 yaşındaki Ahmet Cemil Güren, Trabzonspor formasıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Genç futbolcu, bordo-mavili ekibin İrlanda temsilcisi Drogheda United ile oynadığı dostluk karşılaşmasında A takım ile ilk 11'de sahaya çıkarak önemli bir deneyim yaşadı.

Trabzonspor ile kardeş kulübü Drogheda United, dün akşam dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in genç oyunculara şans verdiği mücadelede, 18 yaşındaki Ahmet Cemil Güren de ilk 11'de sahaya çıktı.

A takımda ilk kez forma giydi

Drogheda United karşılaşması Ahmet Cemil Güren açısından ayrı bir önem taşıdı. Genç futbolcu, bu maçla birlikte Trabzonspor A takımında ilk kez forma giyme fırsatı buldu. Trabzonspor'un sahaya çıktığı ilk 11'de Paul Onuachu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Cenk Özkacar ve Benjamin Bouchouari gibi deneyimli isimlerle birlikte görev yaptı.

Karşılaşmayı İrlanda temsilcisi Drogheda United 1-0 kazanırken, maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor U19'da düzenli forma giyiyor

Trabzonspor altyapısındaki gelişimini sürdüren Ahmet Cemil Güren, bu sezon U19 takımında da düzenli olarak forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon U19 PAF Ligi'nde 31 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, bu maçların 25'ine ilk 11'de başladı ve 4 gol kaydetti. UEFA organizasyonları da dahil edildiğinde sezonu 33 karşılaşmayla tamamladı.

Güren, U16 ve U17 seviyelerinde de bordo-mavili formayla sahaya çıktı.

Milli takıma davet edildi

Başarılı performansıyla dikkat çeken Ahmet Cemil Güren'in gelişimi milli takım düzeyinde de karşılık buldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye U17 Milli Takımı'na davet edilerek kariyerinde önemli bir dönüm noktasına daha imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı