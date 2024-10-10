Küçükçekmece Sinopspor, 1. Lig Hedefliyoruz

Küçükçekmece Sinop spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, hedeflerinin 3 sezon sonra Trendyol 1. Lig'de yer almak olduğunu söyledi.

Küçükçekmece Sinop spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, Türk futbolunun sürdürülebilir bir gelişim göstermesi için altyapı çalışmalarına ve genç yeteneklere büyük önem verdiklerini söyledi. Orhan, "Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız 3. Lig'de aynı zamanda genç yetenekleri keşfederek Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamayı yönetim olarak amaç edindik. Tüm kulüplerin de bu yönde daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Küçükçekmece Sinop spor olarak alt yapı ve tesisleşme noktasında büyük yol kat ettik. Halkalı Çamlık'ta spor tesisleriyle birlikte sosyal ve kültürel alanlarında yer aldığı beş yıldızlı bir kompleks kazandırdık. Futbolcularımız maçlara ve antrenmanlara rahat gidebilmeleri için otobüs aldık" ifadelerini kullandı.

"Lige iyi bir başlangıç yaptık"

"Biz Küçükçekmece Sinopspor'umuzu; en büyük değerimiz, en büyük markamız ve en büyük vizyonumuz olarak görüyoruz" diyen Başkan Orhan, şöyle devam etti:

"Küçükçekmece'de, Sinop'ta, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan Sinoplu hemşerilerimiz kulübün büyüyen vizyonuna destek olmaları en büyük arzumuz. Sporseverlerin maçlara aileleriyle gelmeleri bizleri mutlu ediyor. Fair Play noktasında kadın izleyicilerimize daha çok ihtiyacımız var. Bu tribünler, statlar onlarla güzel. Barış, kardeşlik ve dostluğun sergilendiği en güzel alanlar statlarımız olmalı. Takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah 2024-2025 sezonu ligi şampiyonlukla taçlandıracağımız bir yıl olacak. Hedefimiz, 3 sezon sonra 1. Lig'de mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor'u sporseverlerin beğenisine sunmak olacaktır." - İSTANBUL