Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımının Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı gollerden sonra kendinden geçti. Sadettin Saran'ın atılan gollerin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'e şakayla karışık tokat attığı, küçük bir Fenerbahçeli taraftarı olan çocuğu kafasından tutarak sağa sola savurduğu görüldü. Bu renkli anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SADETTİN SARAN GOLLERDEN SONRA KENDİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Sadettin Saran'ın büyük bir sevinç yaşadığı kameralara yansıdı. Yönetim kurulu ile birlikte maçı izleyen Sadettin Saran'ın tribünde bulunan küçük bir çocuğun kafasını tutarak sağa ve sola savurduğu görüldü.

DEVİN ÖZEK'E TOKAT ATTI

Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile farkı ikiye çıkardı. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken kameraların odağı yeniden Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran'ın bu kez Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'e sataştığı görüldü. Saran'ın Devin Özek'e şakayla karışık tokat attığı, Özek'in gülümseyerek tepki verdiği objektiflerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadettin Saran'ın yaşadığı bu gol sevinçleri sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Saran'ın renkli anlarını beğendiklerini dile getirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
