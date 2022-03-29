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Küçük Aras'ın Türkiye üçüncülüğü sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Küçük Aras'ın Türkiye üçüncülüğü sevinci

Malatyalı sporcu Aras Soyman, Spor Tırmanışında Türkiye üçüncüsü oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Malatyalı sporcu Aras Soyman, Spor Tırmanışında Türkiye üçüncüsü oldu.

Nevşehir'de iki gün düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcu Aras Soyman başarı göstererek Türkiye üçüncüsü olarak döndü. Aras'ın başarısıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, küçük sporcuyu tebrik etti. Kayhan, "Spor Tırmanış Küçükler C/D/E Lider kategorisinde Sporcumuz Aras Soyman'nın Türkiye üçüncüsü olmasından dolayı sporcumuzu, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarıların devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Küçük Aras'ın Türkiye üçüncülüğü sevinci

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir, Türkiye, Malatya, Kayhan, Spor, Haberler

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