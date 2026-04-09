Üniversite öğrencisinin taekwondo başarısı

Kübranur Sarıtaç, Atatürk Üniversitesi Taekwondo Takımı adına önemli bir başarıya imza attı. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Sarıtaç, 57 kiloda müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Erzurum'da bulunan Buz Hokeyi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçme müsabakalarında başarılı olan üniversiteli sporcu, 19-22 Nisan tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek. Oltu Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Sıtkı Toksoy gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sarıtaç, hazırlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bize okulun tüm imkanlarını sağlayan Dekanımız Sayın Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oltu'da taekwondonun yerleşmiş bir spor kültürü haline geldiğini belirten Sarıtaç, hem üniversite öğrencilerine hem de farklı eğitim kademelerindeki gençlere spora, özellikle taekwondoya yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt da başarılı öğrencisini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarı dileklerini iletti. Yeşilyurt, süreci yakından takip edeceğini kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı