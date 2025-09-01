Kübra Denizci Keskin Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Çifte Başarı Elde Etti

Çekya'da 15-17 Ağustos'ta düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nda çifte başarı elde eden bedensel engelli rallici Kübra Denizci Keskin, başarılarına yenisini eklemek için çalışıyor.

Yüksekten düşme sonucu 2004'te omurilik yaralanması geçiren 37 yaşındaki Kübra Denizci Keskin, yaklaşık 3 yıl boyunca tekerlekli sandalyeyle yeni hayatına adapte olmaya çalıştı.

Bu aşamada sporla ilgilenme kararı veren Keskin, otomobil sporlarına yöneldi.

Kariyerine "Türkiye Tırmanma Şampiyonası" ile başlayan, ardından ralli yarışlarına geçiş yapan Keskin, Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen ralli şampiyonalarında yarışan ilk engelli kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Aynı zamanda klinik psikolog olan, sporda ve yaşamda engellerin ötesine geçen duruşuyla ilham veren Keskin, son olarak 15-17 Ağustos'ta Çekya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Barum Ralli Zlin'de çıktığı pistte RC5 kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikincilik elde etti.

"Limitleri zorladığım bir spor içerisindeyim"

Keskin, AA muhabirine, elde ettiği dereceden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aldığı başarıların engellilere umut ışığı olması için yeni başarılar elde etme gayreti içerisinde olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Geçen sene Avrupa Ralli Şampiyonası'na giderek dünyada bu şampiyonada yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olmuştum ve yine podyumla tamamlamıştık. Bu sene kendi kategorimizde birinci olduk. Aynı zamanda da kadın pilotlar içerisinde de genel klasmanda ikinci olduk. Limitleri zorladığım bir sporun içerisindeyim. Bu sporun içerisinde olabilmek ve dünyada aslında bu sporun engellilerin de yapabileceğini göstermek beni çok mutlu ediyor. Başarıyla birlikte döndüğümüzde de ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil etmiş olduk. Hem de başarımızı sürdürülebilir kıldık."

Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın zorlu ve uzun bir yarış olduğunu dile getirerek, "Bu yarışı tamamlayabilmek ve podyumla tamamlayabilmek benim için büyük bir mutluluk. Ülkemin bayrağını orada temsil ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak istiyorum. Uzun yıllar Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nda başarı elde etmeyi umut ediyorum. Önümüzdeki hafta Eskişehir Rallisi var. Türkiye Ralli Şampiyonası yaz döneminde ara vermişti. Sezona tekrar devam edeceğiz. Tabii ki Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da başarı elde etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Tekerlekli sandalyeyle hayata dönmek benim için önemli"

Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini, hayata tutunduğu spor sayesinde yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2004 yılında yüksekten düşme sonucu omurilik yaralanması geçirdim. 16 yaşından sonra hayatım tamamen değişmiş oldu. Tekerlekli sandalyeyle hayata dönmek, bir sporun içerisinde yer almak benim için çok önemli. Hem belediyede çalışıyorum hem de klinik psikoloğum. 2 üniversite bitirdim ve hayatıma yaşadığım zorluktan sonra devam edebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Engeller hayatımız için bir engel değil. Hayat bizim için erişilebilir hale geldiğinde biz her şeyi yapar hale geliyoruz. Ralli oldukça zor bir spor. Ben özel engel tertibatıyla yarışıyorum. Belki hem ayakla hem elle yapılan bir sporu sadece ellerimle yaparak meydan okuma içerisindeyim. İmkanlar sağlandığında engellilerin de bir çok şeyi yapabildiğini görmüş oluyoruz."