Kros Takımı Şampiyonu Niğde Oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kros Takımı, Üniversitelerarası Ünilig Kros Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlar takım kategorisinde şampiyon oldu.

Hatay'da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Erkek ve Kadın Kros Takımlarına kupalarını Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay takdim etti.

Rektör Uslu'dan Takımlara Tebrik

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak her alanda spora ve sporcuya destek vermeyi misyon edindik. Bu misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızın meyvelerini toplamak ise bizi çok mutlu ediyor. Verdiğimiz desteklerin hakkını vererek şampiyonluk derecesi alan takımlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - NİĞDE