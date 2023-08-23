Kriz devam ediyor! Emre Kocadağ'dan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar

Süper Lig devi Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçındaki hakem tartışmalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın o açıklamaları;

"MHK'YA BAŞVURDUK"

Pendikspor maçında yine federasyondan ve MHK'den beklenmedik demeyeceğim, alışılagelmiş konuyla alakalı serzenişimiz oldu. Maçtan sonra hakemlerle ilgili geri bildirim formu var, MHK'ye başvurduk. Bize MHK Başkanı imzasıyla bir geri dönüş oldu. Şunu söylüyorlar özette, yan hakemin durduğu nokta doğru ama bayrağı kaldırması, pozisyon tamamlanmadan önce yanlış, VAR protokolüne göre. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yokmuş.

"BU YAŞANAN REZALETTİR"

TFF, her zaman teknolojinin şovunu çok iyi yapıyor, bu konuda dünya standartlarıyla yarıştığımızı söylüyor, bize hava atıyor. Bu yaşanan bir rezalettir. Bu bir rezalet. Ben TFF'nin, yayıncı kuruluşun görüntü noktasında verdikleri cevabı kabul etmiyorum. Biz taraftar görüntülerinden top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmasını belirlemeye çalışmamız kadar rezil bir durum olamaz. Bu kadar milyon milyon eurolara adam geliyor. Bu rezil durum açıklanamaz. Görüntü olayı başlı başına rezalet. MHK başkanının kabul ettiği bir hata var, yan hakemin erken kaldırdığı bayrak. Bu bir hata denebilir ama hata değil art niyet, kötü niyet.

"2 PUANIMIZ GİTTİ"

Bunun başka açıklaması yok. Bu kolu o kaldırtmıyor, bu kolu ona kaldırtanlar belli. Bu kolu onu kaldırtanlarla, bu kamerayı oraya yerleştirmeyenler bu grubun parçası. Hiçbir farkları yok. Bizim 2 puanımız maalesef hakem hatası yüzünden gitti. Bunun sorumlulukları TFF, MHK'ya aittir. Biz Beşiktaş olarak, özellikle ben başkaları gibi 'Elimizde belge, bilgi var, açıklarsak kötü olur' falan gibi boş atıp dolu tutma maceralarına girmeyiz. Bunun hesabını Beşiktaş sorar. Bizler bunun takipçisi olacağız. MHK Başkanı 'hata yaptık' diye geçiştiremez. Hatayı yapanın cezasını vermek durumunda. Bir kez daha yaşandı bu kamera skandalı. 'Kameramız yoktu orada' denildi cevap olarak. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar, bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş camiasının ayarlarıyla oynamasınlar.

"TARAFTAR ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNECEK"

Pendikspor maçında hakem tarafından durdurulmuşuz. Taraftarın tepki vermesi gereken yer hakemdir, federasyondur. Türkiye'nin en ateşli taraftarı biziz diyorsak Pendikspor maçındaki tepki hakeme mi olmalı, yönetime mi? Taraftar şapkasını önüne koyup düşünecek. Sosyal medyada para harcayarak kendini popüler yapan, Beşiktaş'ın kendisini çok istediğini düşünenler var. Sosyal medyadaki rüzgarla yola çıkıp yolda kalanları Türkiye çok gördü. Onlara kapılmasın. Bir dertleri varsa Beşiktaş'ın mali kongresi eylül ekimde, sonra genel kurul var. Divan Kurulu'na gelip Beşiktaş'ın sorunları nedir onları ortaya koyacaksınız, sorun var diyorsanız. Beşiktaş'ta son 10 yılda icra memurları 2 defa kapıya dayandı. Maaşlar 7-8 ay ödenmedi. Ahmet Nur Çebi en önde, ben de arkasından girdim kapıdan. O gün semtten geçmeyenler, 2-3 retweet alacağım diye kimsenin kafasını bulandırmasınlar. Beşiktaş camiasının çok önemli insanları var. İstişare edilmesi gereken yer kurullardır, sosyal medya değildir.

"BUNLAR BEŞİKTAŞ'IN İYİLİĞİNİ İSTEMİYOR"

Dijital medyanın sahiplerine bakın, hepsi ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli. Bir tane Beşiktaşlı dijital medya platformu olan yer yok. Bunlar Beşiktaş'ın iyiliğini istemiyor. Taraftarımız neden bunların peşinden gidiyor. Beşiktaşlı iş adamları bir yer kursunlar. Haklı olan haklılığınhı ispat etmek için sosyal medyaya para harcamak zorunda. Ben para vermek istemiyorum. Hedefleri olan insanlar, iş yapanları böyle aşağı çekmeye çalışıyor. Prim vermemek iyi insanların elinde.

"KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

(Hasan Arat sorusu üzerine) Ben şahıslar üzerinden bakmıyorum. Seçim gündemimiz yok. İşimizin başındayız. İşimizi de iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yeter ki camia destek olsun, destek göstersin. Biz kimseye boyun eğmeyiz, pabuç bırakmayız. Beşiktaş'ın hakkını yemek isteyenden hesap sorarız. Beşiktaş'ın 1 kuruşunu kimseye boşu boşuna vermeyiz.