Haberler

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Inter forması giyen orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki yıldız isim, bu akşam İstanbul'da olacak.

  • Beşiktaş, Inter'de bonservisi bulunan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.
  • Beşiktaş, Asllani için Inter'e kiralama bedeli ödemeyecek ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak.
  • Kristjan Asllani bu akşam İstanbul'a gelecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, Yasin Özcan transferinin ardından orta saha transferi için de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

ASLLANI İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, bonservisi Serie A devi Inter'de olan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Fesih görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Arnavut futbolcuyu kadrosuna katacak.

KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK

Beşiktaş, Kristjan Asllani için Inter'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Serdal Adalı'nın da "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." sözleriyle transferini açıkladığı Asllani, bu akşam İstanbul'da olacak.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü