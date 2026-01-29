Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Inter forması giyen orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki yıldız isim, bu akşam İstanbul'da olacak.
Süper Lig devi Beşiktaş, Yasin Özcan transferinin ardından orta saha transferi için de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
ASLLANI İÇİN ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, bonservisi Serie A devi Inter'de olan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Fesih görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Arnavut futbolcuyu kadrosuna katacak.
KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK
Beşiktaş, Kristjan Asllani için Inter'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak.
BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR
Serdal Adalı'nın da "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." sözleriyle transferini açıkladığı Asllani, bu akşam İstanbul'da olacak.
TORINO PERFORMANSI
Bu sezon Torino'da 16 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.