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Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı

Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı
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Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kriket U-19 Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kriket U-19 Türkiye Şampiyonası sona erdi. 18-23 Aralık 2024 tarihleri arasında, 21 takımın katılımıyla dört ayrı sahada oynanan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle şampiyonlara ödülleri takdim edildi.

Denizli'de ulusal spor organizasyonları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu koordinesinde düzenlenen U-19 Kriket Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Başkarcı Şehit Sami Er Stadyumu, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası, Akköy Futbol Sahası ve Akvadi Futbol Sahası'nda 18-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan karşılaşmalar sonunda düzenlenen tören ile dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

21 takım 305 sporcu mücadele etti

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen Kriket U-19 Türkiye Şampiyonası'nda toplam 21 takımdan 305 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda; Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa Amasya Suluova Öncü Spor Kulübü uzanırken, Erkekler'de ise Sivas Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren ekiplere kupa ve madalyalarını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman Takdim etti.

"Gelişmekte olan spor branşlarına desteklerimiz sürecek"

Son iki yılda Kriket sporunda sekizinci kez Kriket Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Gelişmekte olan spor branşlarına desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekleyen İlman, birbiri ardına gerçekleşen ulusal düzeydeki spor organizasyonlarıyla Denizli'yi sporda marka kent yapma hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirtti.

"Denizli'deki ilgiden çok memnunuz"

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, sporcuların heyecanına ortak olmak için Denizli'ye geldi. Şampiyonada mücadele eden tüm kulüpleri ve sporcuları kutlayan Başkan Şahin, Denizli'deki imkanlardan, misafirperverlikten ve kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dereceye giren takımlar ise; kadınlarda, birinci olan Amasya Suluova Öncü Spor Kulübü, ikinci olan Bolu İl Karması, üçüncü olan Afyonkarahisar Spor Lisesi Spor Kulübü, dördüncü ise Rize Çay Derneği Spor Kulübü oldu. Erkeklerde ise dereceye giren takımlar ise, birinci Sivas Gençlik Spor Kulübü, ikinci Afyonkarahisar Spor Lisesi Spor Kulübü, üçüncü Rize Çay Derneği Spor Kulübü dördüncü ise Denizli İl Karması oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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