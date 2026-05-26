Kriket Büyük Erkekler 1'nci Etap Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Kriket Büyük Erkekler 1. Etap Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar’da 12 takım ve 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 2. etap Sivas’ta düzenlenecek.
Kriket Büyük Erkekler 1. Etap Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi S-1 ve S-2 sahalarında sona erdi.
21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 12 takım, 200 sporcu mücadele etti.
Müsabakalara katılım sağlayan 12 takım, Sivas'ta düzenlenecek 2. etap Türkiye Şampiyonasına katılacak. Şampiyona sonunda milli takım kadrosuna seçilen sporcular belirlendiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
