Kriket Okul Sporları Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapılacak

Kriket Okul Sporları Küçükler Türkiye Şampiyonası 01-06 Haziran 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak şampiyonaya, 15 farklı ilden 51 takım toplamda 714 sporcunun katılması bekleniyor.

Denizli'de farklı branşlarda ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarından Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 01-06 Haziran 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kriket Küçükler Türkiye Şampiyonasında müsabakalar Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda; illerinde gerçekleşen şampiyonalarda dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 51 takımdan toplam 714 sporcu, Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. Şampiyonanın teknik toplantısı 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17: 00'de Pamukkale Yurdu Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Yarışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şampiyona için geri sayım başladı. Kriket gibi gelişmekte olan spor branşlarını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 6 gün sürecek şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyen İlman, güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ