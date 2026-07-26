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59 yaşındaki 'Kral Kazu' yine gol attı

59 yaşındaki 'Kral Kazu' yine gol attı
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Japon futbolunun efsane isimlerinden 59 yaşındaki Kazuyoşi Miura, Fukuşima United formasıyla İmparator Kupası'nda Iwaki Furukawa'ya karşı maçta gol atmayı başardı. İlk 11'de sahaya çıkan Miura, 52. dakikada takımının beşinci golünü kaydederken, Kasım 2022'den bu yana ilk golünü elde etti.

(ANKARA) - "Kral Kazu" lakaplı 59 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoşi Miura, takımı Fukuşima United'ın İmparator Kupası'nda Iwaki Furukawa ile oynadığı maçta gol atmayı başardı.

Japonya futbolunun 3. liginde mücadele eden Fukuşima United, İmparator Kupası'nda Iwaki Furukawa takımını 7-0 mağlup etti.

Maça ilk 11'de başlayan 59 yaşındaki "Kral Kazu", 52. dakikada takımının beşinci, kendisinin ise Kasım 2022'den bu yana ilk golünü kaydetti. Kazuyoşi Miura, 55. dakikada oyundan alındı.

Profesyonel futbola 1986'da başlayan Kazuyoşi Miura ülkesinin yanı sıra İtalya, Brezilya, Portekiz, Hırvatistan ve Avustralya takımlarında futbol oynadı.

Japonya milli takımının formasını da 89 kez giyen Miura, bu maçlarda 55 gol attı.

Kaynak: ANKA
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