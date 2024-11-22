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Kozluk'ta Okul Sporları Voleybol ve Genç Kızlar Futbol Müsabakaları Başladı

Kozluk'ta Okul Sporları Voleybol ve Genç Kızlar Futbol Müsabakaları Başladı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, kaymakamlık koordinasyonunda gerçekleştirilen voleybol ve genç kızlar futbol müsabakaları, genç sporcuların yeteneklerini sergileyerek heyecan dolu anlar yaşamasına olanak tanıdı. Müsabakalar, sosyal bağları güçlendirmeyi ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, kaymakamlık koordinasyonunda ilçe gençlik ve spor müdürlüğü tarafından okul sporları voleybol ve genç kızlar futbol müsabakaları başladı.

İlçe genelindeki okulların katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek heyecan dolu anlar yaşandı. Gençler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek, takım ruhu kazandırmak, spor yoluyla sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak ve ilçedeki spor faaliyetlerinin artmasını sağlamak amacıyla yapılan müsabakalara öğrenciler yoğun katılım sağladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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