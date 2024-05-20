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Kozanlı Sporcu Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Şampiyon Oldu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kozanlı sporcu Azra Nur Çetin şampiyon oldu. Şampiyonanın finalinde Ankaralı 2022 Avrupa Şampiyonu rakibini mağlup eden Azra Nur, büyük bir başarı elde etti. Antrenörü Fatih Öztürk, Avrupa Şampiyonası için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kozanlı sporcu şampiyon oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 311 kadın sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Fethiye'de düzenlenen Türkiye Boks şampiyonasında 46 kilo da finale yükselen Kozanlı sporcu Azra Nur Çetin, Ankaralı 2022 Avrupa Şampiyonu rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Azra Nur'un bu başarısı hakkında konuşan antrenörü Fatih Öztürk, "Şampiyon kızımızı tebrik ediyorum. 1 ay sonra Bosna Hersek de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için durmadan çalışıyoruz. Azra Nur Avrupa' da bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı okutacağına inanıyoruz ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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