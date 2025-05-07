Kozan'ın Tenis Takımları, Türkiye Şampiyonası'na Katılacak
Adana'nın Kozan ilçesindeki Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu ve Halit Dağlı İlkokulu masa tenisçileri, bölge şampiyonu olarak Ankara'da düzenlenecek Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 okulun masa tenisçileri Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Kozan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu küçükler ve Kozan Halit Dağlı İlkokulu minikler tenis takımları Adana'da düzenlenen tenis turnuvasında bölge şampiyonu oldu.
İki okulun masa tenisçileri bu şampiyonlukla 20-24 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandı.
Sporcular, şampiyonada başarı hedefliyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Spor