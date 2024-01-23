Kozan Belediyesi Gençlerle Tenis Kortu Projesini Paylaştı

Kozan Belediyesi tenis kortu projesini gençlerle paylaştı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Tavşantepe Mahallesinde yapılması planlanan ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek tenis kortu projesinin 11 bin 300 metrekare alana yapılacağını kaydetti.

11 bin 300 metrekare alana sahip olacak projede 2 bin 500 metrekarelik 4 adet tenis kortu yer alacağını aktarak Özgan, "Projede ayrıca kafeterya, tribün, dinlenme alanları, amfi tiyatro, macera parkuru, çocuk oyun alanı, halı saha ve idari binaları da bulunacak. Otopark alanına da sahip olacak proje tamamlandığında Kozan'a büyük katkı sağlayacak ve çevre ilçelere de örnek proje olacak" dedi.

Özgan, şöyle devam etti:

"Kozanlı hemşerilerim, gençliğe ve spora verdiğimiz önemi sizler de biliyorsunuz. Bu çerçevede Tavşantepe mahallesi 24 Kasım Evleri bölgesinde her yaştan vatandaşımızın spor faaliyetlerine teşvik edilmesi ve ulusal ve uluslararası alanda spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek bir proje hazırladık. 11 bin 300 metrekare alana sahip olacak projemiz tamamlandığında Kozan'a büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmalara en kısa sürede başlamayı planlıyoruz." - ADANA