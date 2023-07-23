Kozan Belediye sporcusu Azra Nur Çetin Şampiyon oldu

Kars'ta düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Boks Şampiyonası'nda, 42 kilogramda Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin şampiyon oldu. Azra Nur Çetin'in elde ettiği bu önemli zafer, ona Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandırdı. Kozan Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Fatih Öztürk, bu başarıda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Kazım Özgan'a, yanlarında olan Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin'e ve Boks hocası Serkan Alyagut'a teşekkürlerini iletti. Azra Nur Çetin'in boks kariyerindeki bu önemli adım için dua ve iyi dileklerde bulunan Öztürk, aynı zamanda tüm destekçilere de teşekkür etti.