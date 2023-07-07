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Koyu Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine kayıtsız kalmadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe taraftarı güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine de kayıtsız kalmadı. Saraçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolun açık, şansın bol olsun Arda" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in Real Madrid'e imza atması tüm dünyada büyük ses getirirken, ünlü isimler de bu transfere kayıtsız kalmadı. Son olarak koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu yaptığı paylaşımda, "Yolun açık, şansın bol olsun Arda" dedi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 30 milyon euroluk bedelle transfer olarak Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olan Arda Güler'e tebrik mesajları yağıyor. Fenerbahçe'ye gönül veren ünlülerden olan Afra Saraçoğlu da genç yıldız için paylaşım yaparken, Arda Güler'e yeni macerasında şans diledi.

6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübüne bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazandıracak olan genç yıldızın sonraki satışından da sarı-lacivertliler yüzde 20 pay alacak.

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı:

Koyu Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine kayıtsız kalmadı

Koyu Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine kayıtsız kalmadı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Afra Saraçoğlu Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

eee çocuk dünyanın en iyi kulübüne gitti..

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