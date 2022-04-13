Ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy, Fenerbahçeli futbolcuyla dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor - Haberler

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Ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy, Fenerbahçeli futbolcuyla dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray maçında attığı taklalarla dünya basınında bile konuşulan Mert Hakan Yandaş, ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy'un da diline takıldı. Mert Hakan'ın taklidini yapan Ceyhun Fersoy'un paylaştığı video sosyal medyayı yıktı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Marcao'nun müdahalesiyle yere düşen Mert Hakan Yandaş'ın attığı peş peşe taklalar, sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketi yurt dışında da gündem oldu. Son olarak ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy da Mert Hakan'ın taklidini yaptı.

Koyu bir Fenerbahçeli olan Ceyhun Fersoy, Mert Hakan'la dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

YERDEN YERE ATTI

Halı saha maçında Mert Hakan'ın taklidini yapan koyu Fenerbahçeli Ceyhun Fersoy, kendini yerden yere attı. Fersoy'un paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan'la dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

Koyu bir Fenerbahçeli olan Ceyhun Fersoy, Mert Hakan'la dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

Koyu bir Fenerbahçeli olan Ceyhun Fersoy, Mert Hakan'la dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Ceyhun Fersoy, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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