Ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy, Fenerbahçeli futbolcuyla dalga geçti! Sosyal medya yıkılıyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Marcao'nun müdahalesiyle yere düşen Mert Hakan Yandaş'ın attığı peş peşe taklalar, sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketi yurt dışında da gündem oldu. Son olarak ünlü dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy da Mert Hakan'ın taklidini yaptı.

YERDEN YERE ATTI

Halı saha maçında Mert Hakan'ın taklidini yapan koyu Fenerbahçeli Ceyhun Fersoy, kendini yerden yere attı. Fersoy'un paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.