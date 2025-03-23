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Köyceğizli Zişan Koparan Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Köyceğizli Zişan Koparan Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Zişan Koparan, Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 186 sporcu arasında üçüncü oldu ve milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Zişan Koparan Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

17-22 Mart 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan, Yıldız Kızlar (51 kg) kategorisinde 186 sporcu arasından 7 müsabaka sonucunda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Aldığı önemli derecesi ile 24 Mart 2025'te Antalya'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı kazandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu üstün başarısından dolayı öğrencimizi ve Antrenörü Rıdvan Kurt'u tebrik ediyor, milli takım seçmelerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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