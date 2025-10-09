Köyceğizli Kano Sporcusu Poyraz Yıldırım Milli Takım Gelişim Kampına Davet Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Poyraz Yıldırım Milli Takım Gelişim Kampına davet edildi.

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano yarış sonuçlarına göre, 12 Ekim-1 Kasım 2025 tarihleri arasında Köyceğiz'de yapılacak olan Aday Milli Takım Gelişim Kampı kadrosu belirlendi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde; Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Poyraz Yıldırım, Milli Takım Gelişim Kampına davet edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bu başarı hem sporcumuzun özverili çalışmasının hem de antrenörlerimizin sistemli emeğinin bir göstergesidir. Muğla'nın su sporları alanındaki yükselişine katkı sağlayan tüm sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, Poyraz Yıldırım'a milli takım kampında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA