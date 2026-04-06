Köyceğiz, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları'na ev sahipliği yapacakTürkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 16-18 Nisan'da yapılacak.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılacak yarışlarda 39 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, Köyceğiz Gölü'nün su sporları merkezi olmaya devam ettiğini söyledi.

Özcan, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kano Federasyonu 2026 faaliyet programında yer alan aday milli takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) seçme yarışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bahar Kupası Yarışları için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, "16-18 Nisan'da yapılacak olan Uluslararası Bahar Kupası Yarışları için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yarışlara 39 kulüpten 300'e yakın sporcu katılacak. Yarışlara Azerbaycan, Özbekistan'dan da katılım olacak. Bu yarışları elimizden geldiğince sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı