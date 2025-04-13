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Köyceğiz'de Okul Müdürleri Voleybol Müsabakası Düzenlendi

Köyceğiz'de Okul Müdürleri Voleybol Müsabakası Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul müdür ve müdür yardımcıları, 'Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında voleybol müsabakalarında bir araya geldi. Müsabakada Köyceğiz idarecileri galip geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları voleybol müsabakalarında buluştu.

'Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında Köyceğiz ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları arasında oynanan voleybol müsabakası Köyceğiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri arasında Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakayı Köyceğiz idarecileri kazandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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