Haberler

Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı

Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Muğla il birinciliği müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 13 kız takım, 12 erkek takım, 10 karma takım katıldı. Kız takım kategorisinde 23 maç, erkek takım kategorisinde 20 maç, karma takım kategorisinde 24 maç olmak üzere toplamda 67 maç yapıldı. Sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Müsabakalar sonunda Genç Karma grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3., Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4. oldu. Genç Erkekler grubunda, Köyceğiz Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 3., Köyceğiz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 4. oldu. Genç Kızlar grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 2., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Elde edilen bu derecelerle Köyceğizli takımlar, üç farklı kategoride de Çanakkale'de yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor