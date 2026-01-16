Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Muğla il birinciliği müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 13 kız takım, 12 erkek takım, 10 karma takım katıldı. Kız takım kategorisinde 23 maç, erkek takım kategorisinde 20 maç, karma takım kategorisinde 24 maç olmak üzere toplamda 67 maç yapıldı. Sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Müsabakalar sonunda Genç Karma grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3., Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4. oldu. Genç Erkekler grubunda, Köyceğiz Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 3., Köyceğiz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 4. oldu. Genç Kızlar grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 2., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Elde edilen bu derecelerle Köyceğizli takımlar, üç farklı kategoride de Çanakkale'de yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA