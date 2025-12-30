Köyceğiz'de Atatürk yol koşusu yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. Yıldönümü dolayısıyla yol koşusu yapıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü münasebetiyle Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk yol koşusu tüm yurtta olduğu gibi Köyceğiz'de de gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu koşuda 400 ila 1500 arasında değişen mesafelerde birinci olabilmek için mücadele veren sporcular, zaman zaman zor anlar yaşasa da bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen şartlar Mehmet Özkaya stadı çevresinde 4 kategori ve 8 mesafede yapıldı. Koşu sonrası Mehmet Özkaya Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde ilk üç dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. Yıldönümü dolayısıyla Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Yol Koşusu başlangıcı ve ödül törenine katılarak öğrencilere başarı dileklerini iletti. - MUĞLA