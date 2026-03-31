Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki ekip de ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi.
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Kosova : Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç
Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 45+1 Hajdari ( Kosova )
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.